В Вологодской области не будут вводить QR-коды на транспорте и в магазинах

ВОЛОГДА, 11 октября. /ТАСС/. Власти Вологодской области не будут вводить QR-коды на проезд в общественном транспорте или при посещении магазинов, хотя это основные места распространения коронавирусной инфекции. Вместо этого в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Мы прекрасно понимаем, что люди заражаются [коронавирусом] не только в ресторанах, кафе, на спортивных или культурных мероприятиях, в основном они заражаются в общественном транспорте и торговых сетях, но остановить работу общественного транспорта или ввести коды при посещении продовольственных магазинов - это уже перебор, такое решение не принято и не планируется, хотя в других регионах такие ограничения введены. В связи с этим обращаюсь к сотрудникам мобильных бригад, к руководителям муниципалитетов взять на личный контроль соблюдение масочного режима в общественном транспорте и торговых сетях", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Как отметил руководитель региона, общественный транспорт и торговые сети - это основные точки заражения, где один инфицированный без маски заражает от 10 до 30 человек. Поэтому "жесткое соблюдение масочного режима - это единственное спасение от коллективного заражения в общественных местах, а вакцинация - единственный способ сохранить свою собственную жизнь".

В связи с введением в регионе обязательной вакцинации некоторых категорий граждан и планируемым с 1 ноября введением QR-кодов выстроились очереди в прививочные пункты, отметил глава региона. "Открыты 145 пунктов вакцинации, мы увеличили количество медперсонала, во всех пунктах находится практически недельный запас вакцины. Мы добавили администраторов, медработников, волонтеров, но в некоторых пунктах очереди еще имеются, поэтому приношу свои извинения за то, что не всегда еще можно привиться без очереди. Но мы обязательно решим этот вопрос", - сказал Кувшинников.

На 11 октября в регионе выявлено 71 734 заразившихся коронавирусом, в том числе 281 за последние сутки. Выздоровели 64 766 человек, умерли 1 995. Первый компонент вакцины получили более 318 тыс. человек, завершили иммунизацию более 301 тыс. вологжан, иммунитет имеется у 57% взрослого населения региона, сообщил глава региона.