В Липецкой области вводится тестовый режим пропуска по QR-кодам в кафе и рестораны

ТАСС, 11 октября. Власти Липецкой области в тестовом режиме вводят пропуск по QR-кодам в учреждения общественного питания, кафе и рестораны. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

"В Липецкой области вводят систему QR-кодов. Пока в тестовом режиме и только на предприятиях общественного питания. При входе в ресторан или кафе посетителю предложат показать QR-код сертификата вакцинации и документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении пресс-службы.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 55 835 случаев заражения коронавирусом, в том числе 282 - за последние сутки. Выздоровели 48 720 человек, 1 777 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе введена обязательная вакцинация работников сфер: здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, обслуживания и других. До 1 декабря в Липецкой области должно быть привито от ковида не менее 80% сотрудников предприятий.