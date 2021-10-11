Эксперт заявила, что симптомы постковидного синдрома могут сохраняться полгода и более

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Постковидный синдром может затрагивать почти все органы и системы человека, а симптомы могут сохраняться полгода и более. Об этом в понедельник сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Умирать я не хочу, а что хочу?" Как ковид может влиять на психику — и не только плохо

"Постковидный синдром изучается, мы видим более чем у половины пациентов различные проявления постковидного синдрома. В настоящее время рекомендуется по международным данным формулировать такой диагноз через 12 недель от момента COVID-19. Надо сказать, что у некоторых пациентов эта симптоматика сохраняется до полугода и даже больше, и, конечно, в каждом случае требуется индивидуальный подход и схемы коррекции", - сказала она в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Руженцова уточнила, что у многих пациентов после перенесенного ковида наблюдается нарушение когнитивных функций, нарушение памяти, снижается работоспособность, появляется чрезмерная утомляемость. Женщины часто жалуются на выпадение волос. "Нередко пациенты жалуются на нарушение функции ЖКТ, различные кардиологические, неврологические проявления. То есть спектр проявлений этого постковидного синдрома очень широк и фактически затрагиваются, можно сказать, все органы и системы: и суставы некоторых пациентов беспокоят, и зрение, и слух. То есть нет какого-то органа, системы, которую бы точно не затрагивал коронавирус", - отметила она.

"Могут влиять не только на качество жизни такие осложнения, но и на продолжительность, и на риск летального исхода от обострения во многих случаях какой-то хронической патологии или от вновь проявившейся после коронавирусной инфекции патологии", - заключила эксперт.