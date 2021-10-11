Ясная погода в регионах ПФО продержится до конца недели, сильного похолодания не ожидается

ТАСС, 11 октября. Солнечная и ясная погода продержится в большинстве регионов Приволжского федерального округа до конца недели, в пятницу и в субботу пройдут небольшие дожди, а на севере региона - в Кировской и Нижегородской областях - похолодает до 8-9 градусов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В начале недели погода не изменится, по-прежнему будет солнечно, и температура превысит климатическую норму на 1-2 градуса, к концу недели будет близка к норме. В большинстве регионов в среду и в четверг удержится хорошая погода, и только на западе Нижегородской области возможны небольшие дожди из-за того, что скажется влияние атмосферного фронта, который будет располагаться западнее Нижегородской области. В пятницу небольшие дожди пройдут не только в Нижегородской области, но и в Пензенской области, Республике Марий Эл, в Татарстане, Ульяновской области. В субботу область дождя дойдет до Кирова, Ижевска, Казани, Саранска, но к вечеру погода наладится практически везде, за исключением северных регионов - Кировской области, Удмуртии и Пермского края", - рассказал Синенков.

В Оренбургской области, где установилась теплая и сухая погода, на выходных начались сразу три лесных пожара, которые тушат уже на протяжении двух дней.

Как рассказал Синенков, еще некоторое время жители большинства регионов смогут в полной мере наслаждаться теплой золотой осенью. Солнечно и тепло (до 15-17 градусов) будет на этой неделе в Самаре, примерно так же - в Саратове. При этом по ночам, по прогнозам синоптиков, ожидаются заморозки. В Оренбурге ожидается 15 -16 градусов тепла, в субботу возможен кратковременный дождь.

Солнечно и ясно в Уфе, но здесь уже немного прохладнее: 13 - 15 градусов тепла. В Пензе и Саранске температура также будет в пределах 13 - 15 градусов, небольшие дожди пойдут только в четверг, после чего похолодает до 10 градусов.

Похолодание ожидается и на севере округа. "В Нижнем Новгороде завтра 12 -14 градусов, в среду, четверг, пятницу и субботу временами небольшой дождь, облачная погода, температура в пределах 8 - 10 градусов. В Кирове температура в пределах 10-12 градусов, в конце недели будет облачно, температура понизится до 8-10 градусов, возможны дожди", - сказал Синенков.

В Казани в начале недели ожидается 11-12 градусов тепла, в четверг и пятницу пройдут дожди, а в утренние и вечерние часы, по данным МЧС, возможен туман и ухудшение видимости до 500-1000 метров.