Суд признал законным продление запрета действий редакторам студенческого издания DOXA

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление до 22 ноября запрета определенных действий редакторам студенческого издания DOXA Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отклонил жалобы защиты Гутниковой, Арамяна, Метелкиной, Тышкевича, признав законным продление им меры пресечения в виде запрета определенных действий до 22 ноября", - сказал собеседник агентства. Обвиняемым нельзя пользоваться интернетом, общаться друг с другом, посещать массовые мероприятия и выходить из дома, кроме двухчасовой прогулки, разрешенной с 08:00 мск до 10:00 мск.

Следствие обвиняет их в агитации за участие в несанкционированных митингах. Им вменяют в вину вовлечение в опасную деятельность несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Фигурантам дела грозит до трех лет лишения свободы.