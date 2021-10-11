Число госпитализированных с COVID-19 в стационарах Петербурга превысило 6,5 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Число пациентов с новой коронавирусной инфекцией в стационарах Санкт-Петербурга составило более 6,5 тыс., сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города. Днем ранее сообщалось о 6,2 тыс. больных с COVID-19 в стационарах.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой города, всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 17 больниц. Амбулаторное лечение сейчас проходят 30,1 тыс. человек, 27,9 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. Как следует из отчета, в реанимации находится 594 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 266 пациентов. На данный момент в городе развернуто более 8,3 тыс. коек для больных коронавирусной инфекцией.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом более 1,5 млн человек, более 1,7 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 174 пункта вакцинации на базе медицинских организаций, запас вакцины составляет 899 012 доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 647 623 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 595 735 человек, умерли 22 509. За последние сутки в городе выявили 2 931 случай заражения.