В Екатеринбурге не выявили превышения ПДК вредных веществ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области не обнаружило превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных примесей в воздухе Екатеринбурга, где тлеет торфяник. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор начал проверку качества воздуха в Екатеринбурге из-за сообщений о сильном смоге и запахе гари. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что в одном из микрорайонов на окраине Екатеринбурга на площади 120 га тлеет торфяник, при этом открытого горения там не наблюдается.

"В связи с запахом гари в жилом массиве Екатеринбурга Южным и Центральным Екатеринбургским отделом управления Роспотребнадзора проведено исследование качества атмосферного воздуха. <…> Результаты лабораторных исследований не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных примесей и взвешенных веществ в воздухе", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, исследования качества воздуха продолжаются. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее в Уральском гидрометцентре пояснили ТАСС, что смог над Екатеринбургом продержится ближайшие два дня.

Сильные природные пожары были зафиксированы в Свердловской области в конце августа. Тогда стояла аномальная жара без осадков, что способствовало быстрому распространению огня. Региональные власти отмечали, что число лесных пожаров в Свердловской области в 2021 году выросло в пять раз.