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Дорожные строители Болгарии вышли на массовые акции, требуя выплаты €450 млн долга

Перед зданием правительства на протяжении около четырех часов протестовали около 3 тыс. человек

СОФИЯ, 11 октября. /ТАСС/. Дорожные строители Болгарии провели в понедельник в Софии общенациональную акцию протеста. Как передает корреспондент ТАСС, на центральные улицы болгарской столицы была выведена тяжелая строительная техника, а перед зданием правительства на протяжении около четырех часов протестовали около 3 тыс. человек, требуя выплатить зарплату.

Дорожники настаивают на выплате около 900 млн левов (около €450 млн), не выплаченных государством, по их утверждениям, за выполненный ремонт дорог, а также на отставке министра регионального развития технического правительства страны Виолеты Комитовой, которую считают виновной в сложившейся ситуации.

Заместитель министра регионального развития Иван Шишков в интервью Болгарскому национальному телевидению сообщил, что специализирующиеся на дорожном строительстве компании получили в качестве аванса за свою работу около 1,5 млрд левов (около €750 млн), а освоили лишь около 363 млн левов (около €183 млн).

Правительство обсуждает варианты выхода из кризисной ситуации, а дорожники намерены продолжать акции протеста вплоть до выполнения своих требований.

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