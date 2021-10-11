Число больных COVID-19 в стационарах в Кировской области достигло максимума за пандемию

ТАСС, 11 октября. Число пациентов с коронавирусом в стационарах в Кировской области впервые с начала пандемии превысило 5 тыс., это максимальное значение за весь период пандемии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства области.

"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает оставаться напряженной. Впервые количество стационарных больных превысило 5 тыс., оно составляет 5 230 человек, из них 4 896 - с поражением легких", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что такого большого количества стационарных больных не было за весь период пандемии.

Также растет количество амбулаторных пациентов, их 9 303. Таким образом, лечение от новой коронавирусной инфекции проходят более 14,5 тыс. жителей региона.

По данным ведомства, инфекционные госпитали развернуты в 29 структурных подразделениях медицинских учреждений. "Причем в ряде районных учреждений госпитали развернуты впервые с начала пандемии COVID-19", - уточнили в пресс-службе.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, несмотря на большую нагрузку, система здравоохранения справляется с задачами. При этом власти призывают людей вакцинироваться от коронавируса. По словам заместителя министра здравоохранения Кировской области Екатерины Видякиной, к 1 ноября власти ставят задачу привить 800 тыс. жителей, что составляет 80% взрослого населения. Сейчас привито менее 400 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области с начала пандемии выявлено 59 267 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 55 138 человек, умерли 552. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия.