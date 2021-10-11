В Адыгее работников торговли и сферы услуг обязали привиться от коронавируса

МАЙКОП, 11 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор по Адыгее обязал провести обязательную вакцинацию от коронавируса работников торговли и сферы услуг, сообщили в понедельник журналистам на брифинге в ведомстве, посвященном теме вакцинации.

В списке тех, кто подлежит обязательному вакцинированию, представители 14 сфер экономики региона, а также представители власти, студенты, индивидуальные предприниматели.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим группам граждан, подлежащих обязательной вакцинации (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания): работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, предприятиях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли; общественного питания; транспорта общего пользования, такси", - сказал руководитель управления Роспотребнадзора по республике Сергей Завгородний.

Поводом для введения столь жестких мер послужила ситуация с новой коронавирусной инфекцией в республике. Показатель заболеваемости коронавирусом составляет 4 318,2 на 100 тыс. населения, число случаев заражения за последние три месяца выросло в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом постоянно увеличивается число заболевших лиц, посещающих общественные места - торгово-развлекательные центры, предприятия общественного питания, парки, пользующихся общественным транспортом. За последние два месяца установлен рост заболеваемости внебольничной пневмонией, вызванной коронавирусом.

Главный санитарный врач уточнил, что выполнение плана вакцинации в регионе составляет 40,72%. Такие темпы добровольной иммунизации против COVID-19 не позволяют своевременно обеспечить необходимую защитную (не менее 80%) иммунную прослойку.

Руководителей организаций и учреждений всех форм собственности, включая индивидуальных предпринимателей, обязали представить не позднее 18 октября в медорганизации списки работающих сотрудников. Проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции пройдет до 1 ноября, планируется привить не менее 80% от общей численности работников, сотрудников и обучающихся.

О ситуации в регионе

Количество госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Адыгее достигло уровня декабря 2020 года, когда в регионе наблюдался пик заболеваемости. Количество случаев заражения коронавирусом в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем в три раза, количество заболеваний пневмонией - на 24%. Власти Адыгеи в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за роста числа случаев коронавируса и ОРВИ временно запретили проведение в регионе с 11 октября массовых банкетов и свадеб, ограничили численность присутствующих на похоронах.

По данным регионального оперативного штаба на понедельник, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 20 208 человек, на лечении находятся 1 761 человек (плюс 55 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 17 980 человек (плюс 40 за сутки), умерли 467.