Власти СКФО считают, что создание казачьего кадетского корпуса укрепит позиции казачества

СТАВРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Строительство казачьего кадетского корпуса в Ставропольском крае позволит укрепить позиции казачества в округе и сформировать кадровый резерв для Терского войскового казачьего общества. Об этом сообщили журналистам в понедельник в краевом комитете по делам национальностей и казачества.

"Создание на Северном Кавказе казачьего кадетского корпуса позволит реализовать в округе основные задачи по подготовке молодежи к несению государственной службы, усилит позиции казачества, поможет подготовить и сформировать в дальнейшем кадровый резерв руководящих органов Терского войскового казачьего общества", - говорится в сообщении по итогам отчетного круга войскового казачьего общества.

Строительство кадетского корпуса запланировано в районе станицы Ессентукской на Кавказских Минеральных Водах, под территорию учебного заведения уже передана земля. Принять учреждение сможет более 300 воспитанников. "На сегодняшний день всеми заинтересованными сторонами приняты необходимые решения. В ближайшее время будут подписаны документы, которые дадут начало строительству", - поясняют в комитете.

Ранее полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в ходе встречи с представителями казачьего общества сообщил, что на строительство кадетского корпуса выделено 650 млн рублей. По его словам, без создания на Северном Кавказе своего казачьего кадетского корпуса государственное становление и духовно-нравственное воспитание казаков невозможно.