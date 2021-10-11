Размер взносов за капремонт жилья в Калининградской области расти не будет

КАЛИНИНГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Размер взносов за капитальный ремонт в Калининградской области в 2022 году увеличиваться не будет и останется на уровне 6,9 руб. за квадратный метр. Соответствующее поручение дал губернатор области Антон Алиханов, сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Ранее было опубликовано постановление правительства РФ, допускающее увеличение стоимости госконтрактов по капитальному ремонту многоквартирных домов в связи с ростом цен на строительные материалы. Пересмотр цен допускается в пределах 25% в части увеличения цены договора при наличии обоснования такого удорожания.

"Размер платежа за капитальный ремонт для жителей в области останется на уровне 6,9 руб. за один квадратный метр. Губернатор уже дал соответствующие распоряжения. Решение принято с учетом пандемии нового коронавируса", - сказал Лысков.

По его словам, Фонду капремонта в регионе окажут финансовую поддержку с учетом роста цен на строительные материалы. Общая сумма по итогам года составит 820 млн рублей. До конца текущего года в регионе будет отремонтировано 495 многоквартирных домов.