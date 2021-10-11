Бастрыкин вручил медаль мужчине, заступившемуся за девушку в московском метро

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин вручил медаль Роману Ковалеву, заступившемуся за девушку в московском метро и избитому из-за этого, сообщается на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин вручил ведомственную медаль "Доблесть и отвага" Роману Юрьевичу Ковалеву, который проявил мужество и неравнодушие в московском метрополитене, когда трое граждан угрожали присутствующим в вагоне женщинам", - сообщает СК.

Вручение прошло в городской клинической больнице имени Ф.И. Иноземцева, где сейчас Ковалев проходит лечение. Бастрыкин пожелал ему скорейшего выздоровления.

По данным следствия, вечером 4 октября Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков в вагоне поезда московского метро, который следовал от станции "Измайловская" до станции "Первомайская", нецензурно выражались в адрес женщин и угрожали им. Молодой человек сделал им замечание, в ответ на которое мужчины избили его. Ханмагомедов и Мусалаев продолжали бить молодого человека ногой по голове, даже когда он уже лежал на полу в луже крови. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение.

Затем фигуранты попытались скрыться, но были задержаны полицейскими. При этом один из них пытался ударить сотрудника лезвием канцелярского ножа, а другой распылил в сторону полицейских содержимое перцового баллончика. Все трое фигурантов арестованы. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК.