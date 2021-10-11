Путин рассказал, что у него со здоровьем все хорошо, несмотря на покашливание

НОВО-ОГАРЕВО, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что с его здоровьем все в порядке, а покашливание связано с активностью на воздухе.

В понедельник на совещании с постоянными членами Совета безопасности, которое прошло по видеосвязи, к главе государства обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Вы что-то на совещании покашливали, мы все заволновались", - призналась она.

"Не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, так что все хорошо", - сказал Путин. "Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее, ничего страшного не происходит", - объяснил он.