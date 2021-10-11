Финансирование исследований в сельском хозяйстве выросло на 86% с 2013 года

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Финансирование научных исследований в области сельского хозяйства выросло на 86% с 2013 года, составив 12,3 млрд рублей. Об этом сообщил в понедельник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе совещания о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса, которое провел президент России Владимир Путин.

"Мы можем с уверенностью говорить, что прошедшие структурные преобразования стали основой для возрождения отечественной системы селекции семеноводства и племенного дела. Одним из показательных индикаторов в состоянии этого сектора являются финансы. Произошло увеличение бюджетного финансирования с 6,6 млрд рублей в 2013 году до 12,3 млрд рублей в 2020 году, то есть на 86%", - сказал Фальков.

Он добавил, что значительно вырос и объем внебюджетного финансирования - с 6,1 млрд рублей в 2013 году до 14,2 млрд рублей в 2020 году. "То есть рост на 132%. Практически полностью этот объем связан с продажей элитных семян отечественной селекции", - пояснил министр.

По словам Фалькова, в ходе масштабной реструктуризации научных организаций и опытно-экспериментальных хозяйств в 55 субъектах России создано 50 аграрных научных и исследовательских центров и 30 междисциплинарных научных центров. Они включают более 1 млн. 236 тыс. га земельных угодий. Средняя численность сотрудников в научных центрах, как отметил министр, увеличилась с 38 до 112 человек.