Голикова поручила проработать проблему диетического питания для детей в школах

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минздрав совместно с Роспотребнадзором и Минпросвещения должны до 1 декабря проработать вопрос о составлении в школах меню для детей, нуждающихся в диетическом питании. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

"Минздраву России (М. А. Мурашко), Роспотребнадзору (А. Ю. Попова) при участии Минпросвещения России (С. С. Кравцов) проработать вопрос о составлении примерного меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, для его применения в общеобразовательных организациях. О результатах доложить в совет", - говорится в документе.

Срок исполнения поручения - 1 декабря 2021 года.

Также до 1 февраля 2023 года Роспотребнадзору поручено актуализировать требования к школьному меню и продукции, продаваемой в школьных буфетах.