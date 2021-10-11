Голикова поручила ввести запрет сдачи в аренду электронных сигарет несовершеннолетним

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минздрав до декабря 2021 года должен проработать вопрос о введении запрета на сдачу в аренду электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним, а также на выкладку никотиносодержащей продукции на прилавках торговых точек, расположенных на расстоянии менее 100 метров от школ. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Согласно российскому законодательству, продажа никотиносодержащей продукции запрещена гражданам моложе 18 лет. Положения об аренде никотиносодержащей продукции и устройств законодательно не закреплены.

"Минздраву России (Мурашко М. А.) проработать вопрос о внесении изменений в действующее законодательство по запрету аренды устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними", - говорится в документе.

Отмечается, что также должен быть проработан вопрос о запрете выкладки на прилавках никотинсодержащей продукции или электронных сигарет в торговых точках, расположенных на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений. Кроме того, в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних поручено включить исследования на употребление никотинсодержащей продукции. Соответствующие поручения должны быть выполнены до декабря 2021 года.

Минцифры совместно с Роскомнадзором и Минздравом поручено до 1 апреля 2022 года проработать вопрос введения ограничения доступа к сайтам, деятельность которых направлена на незаконную продажу никотинсодержащей продукции и электронных сигарет, а также аренду таких устройств несовершеннолетними.

Ранее глава Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что Роскомнадзор готов заняться мониторингом сайтов по продаже устройств для никотиносодержащей продукции при наделении ведомства такими полномочиями.