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Голикова поручила ввести запрет сдачи в аренду электронных сигарет несовершеннолетним

Еще один запрет должен коснуться выкладки никотиносодержащей продукции на прилавках торговых точек, расположенных на расстоянии менее 100 метров от школ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Минздрав до декабря 2021 года должен проработать вопрос о введении запрета на сдачу в аренду электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним, а также на выкладку никотиносодержащей продукции на прилавках торговых точек, расположенных на расстоянии менее 100 метров от школ. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Согласно российскому законодательству, продажа никотиносодержащей продукции запрещена гражданам моложе 18 лет. Положения об аренде никотиносодержащей продукции и устройств законодательно не закреплены.

"Минздраву России (Мурашко М. А.) проработать вопрос о внесении изменений в действующее законодательство по запрету аренды устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними", - говорится в документе.

Отмечается, что также должен быть проработан вопрос о запрете выкладки на прилавках никотинсодержащей продукции или электронных сигарет в торговых точках, расположенных на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений. Кроме того, в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних поручено включить исследования на употребление никотинсодержащей продукции. Соответствующие поручения должны быть выполнены до декабря 2021 года.

Минцифры совместно с Роскомнадзором и Минздравом поручено до 1 апреля 2022 года проработать вопрос введения ограничения доступа к сайтам, деятельность которых направлена на незаконную продажу никотинсодержащей продукции и электронных сигарет, а также аренду таких устройств несовершеннолетними.

Ранее глава Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что Роскомнадзор готов заняться мониторингом сайтов по продаже устройств для никотиносодержащей продукции при наделении ведомства такими полномочиями.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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