В Якутии в октябре начнут вакцинировать от COVID-19 иностранных студентов и мигрантов

ТАСС, 11 октября. Вакцинация для иностранных студентов и трудовых мигрантов начнется в конце октября в Якутии. Об этом сообщила в ходе прямого эфира в соцсетях зампред правительства Якутии Ольга Балабкина.

"Соответствующий договор Сахафармация республики заключила. Мы ждем поставки вакцины к концу месяца и, исходя из поступления, будут прививаться мигранты. Начинать мы будем, прежде всего, с иностранных студентов", - сообщила Балабкина.

Якутия является вторым субъектом в России после Москвы, который получил согласие Минздрава на вакцинацию иностранцев, отметили в правительстве республики.

По словам Балабкиной, в Якутии в настоящее время сохраняется высокий уровень заболеваемости ковидом. За последние сутки выявлено 234 новых случая заражения COVID-19, из них 52,6% - в городе Якутске. В стационарах региона проходят лечение 167 пациентов.

В регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Первым компонентом привито более 360 тыс., вторым компонентом - свыше 337 тыс. человек, ревакцинировано более 15 тыс. человек.