Суд отправил главу госбанка Украины под домашний арест после конфликта с журналистами

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Голосеевский районный суд Киева в понедельник избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста главе правления государственного Укрэксимбанка Евгению Мецгеру в рамках уголовного дела, открытого после конфликта руководителя финансового учреждения с журналистами.

Мера пресечения в виде ночного домашнего ареста избрана судом Мецгеру, а также директору департамента информполитики банка Владимиру Пикалову, сообщило украинское издание "Сегодня". Им инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также незаконное удержание людей. Санкция статей предполагает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

На прошлой неделе в украинских СМИ была обнародована аудиозапись, которая, по их данным, свидетельствовала о том, что журналисты проекта "Радио Свобода" (в РФ признано иноагентом) "Схемы" пришли на интервью к Мецгеру в его кабинет в Укрэксимбанке, однако подчиненные банкира фактически применили к ним силу. Как сообщила тогда руководитель проекта "Схемы" Наталия Седлецкая в Facebook, Мецгеру не понравился вопрос журналистов, и он дал команду своим подчиненным забрать у корреспондентов сделанные записи. Через некоторое время журналистам вернули аппаратуру, однако запись интервью была стерта. Тем не менее членам проекта "Схемы" удалось сделать аудиозапись инцидента и обнародовать ее.

В связи со случившимся полиция возбудила уголовное дело. В свою очередь наблюдательный совет Укрэксимбанка заявил о проведении собственной проверки, а Мецгер написал заявление о сложении с себя полномочий на время расследования.