В Ленобласти ввели требование 100% вакцинации в государственных и частных организациях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новое постановление о противодействии распространению коронавирусу, по которому в регионе с 15 ноября вводится требование стопроцентной вакцинации не имеющих медотвода сотрудников государственных, муниципальных и частных организаций. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"С 15 ноября все государственные, муниципальные и частные организации должны обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе или факте заболевания COVID-19 в последние полгода. Сотрудники без них для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа", - говорится в сообщении.

В регионе также вводятся QR-коды для посещения театров, кинотеатров и фитнес-клубов. Допустимая численность участников массовых мероприятий сокращена в красной зоне - до 300 человек, в желтой - до 500, в зеленой - до 1000.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 71 953 человек, выздоровели 53 952, умерли 2 493. За минувшие сутки в регионе выявили 275 случаев заражения.