ВОЗ рекомендовала дополнительные дозы вакцин от COVID-19 при ослабленном иммунитете

ЖЕНЕВА, 11 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала применять дополнительные дозы вакцин от COVID-19 людям с "умеренно и сильно ослабленным иммунитетом". Об этом сообщила в понедельник женевская штаб-квартира ВОЗ, опубликовавшая выводы Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (СКГЭ).

"Согласно рекомендации СКГЭ, лицам с умеренно и сильно ослабленным иммунитетом должна быть предложена дополнительная доза любой из вакцин от COVID-19, включенных в список для экстренного применения", - отметили в ВОЗ. Речь идет о людях, которые уже получили "первую стандартную серию вакцин и подвергаются высокому риску" тяжелого течения COVID-19.

Как пояснили в организации, "в случае с неактивированными вакцинами Sinovac и Sinopharm дополнительная (третья) доза гомологичной вакцины должна быть предложена людям 60 лет и старше как продолжение первой серии [иммунизации]".

В целом эксперты рекомендуют при проведении вакцинации отдавать приоритет населению из группы риска и "всем взрослым". При этом ВОЗ поставила в качестве цели охватить прививками не менее 70% населения во всех странах к середине 2022 года.