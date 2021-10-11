Участники "Школы Кавказоведения" пройдут стажировку в органах госвласти и организациях

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Участники финального очного этапа научно-просветительского проекта "Школа Кавказоведения" смогут пройти стажировку в органах государственной власти, ведомствах и организациях. Об этом сообщил в понедельник заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.

"Самые активные из вас могут получить возможность пройти стажировку в органах госвласти, в тех организациях, которые представляют наши эксперты. Мы не будем ограничиваться 10 людьми. Я думаю, что все желающие, которые будут заинтересованы, услышав презентацию наших спикеров, услышав, где и в каких ведомствах они работают, могут пройти стажировку, в том числе заочную в любой из этих организаций", - сказал Сериков на финальном очном этапе проекта "Школа Кавказоведения", который открылся в понедельник в Пятигорске.

Он уточнил журналистам, что участники смогут пройти стажировку, в том числе, в министерстве экономического развития Ставрополья, МВД. "Ректоры СКФУ и ЮФУ готовы стать наставниками, предложив ребятам посмотреть, как реализуются принципы кавказоведения у себя в институтах", - добавил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей". Также помощник полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Стариков сообщил журналистам, что полпредство готово оказать помощь в наставничестве и взять на стажировку несколько человек. "На нашей базе не может стажироваться большое количество людей, у нас нет такой возможности. Но 2-3 человек, которые интересуются Кавказом, которым есть, что предложить, мы безусловно готовы взять. У нас очень много аналитической работы", - сказал Стариков.

Проект "Школа Кавказоведения" реализуется Фондом региональных исследований "Страна", направлен на подготовку молодых аналитиков Кавказа и поддержан Фондом президентских грантов, полномочными представительствами президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформой "Россия - страна возможностей".