Росприроднадзор выявил на "Омсктехуглероде" выбросы метана и превышение по оксиду углерода

ОМСК, 11 октября. /ТАСС/. Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило превышение норматива выброса оксида углерода и неучтенные выбросы метана при проверке на заводе "Омсктехуглерод" в Омске, жители которого пожаловались президенту РФ на плохую экологию. Об этом сообщили в управлении в ответ на запрос ТАСС.

"При проведении проверки ООО "Омсктехуглерод" выявлены нарушения в части превышения установленного норматива выброса оксида углерода на стационарном источнике, а также выявлены источники, в выбросах которых присутствует метан, не учтенный в <...> разрешении на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух", - сообщили в управлении. Предприятию выдано предписание об устранении нарушений, комментарием ООО "Омсктехуглерод" ТАСС пока не располагает

В Росприроднадзоре отметили, что проверка на заводе была проведена из-за выявления в начале сентября в атмосфере Омска повышенного содержания этилбензола, сероуглерода и фенола. Управление сделало вывод, что источником выбросов этилбензола и фенола мог стать "Омсктехуглерод", но в ходе проверки превышений по этим веществам не выявлено.

В Росприроднадзоре также сообщили, что по факту регистрации в августе в Омске превышения предельно допустимой концентрации ядовитого газа хлорида водорода были проведены проверки на предприятиях "Центральное конструкторское бюро автоматики" и "Омский завод транспортного машиностроения". Отобранные там пробы не показали превышений нормативов выбросов этого вещества.

По словам известного омского эколога, профессора Омского государственного университета путей сообщения Сергея Костарева, Росприроднадзор при поиске источника выбросов оценивает метеорологические условия и месторасположение предприятий, в выбросах которых нормируется загрязняющее вещество. "Но действующая в Омске система мониторинга состояния воздуха скорее предназначена для выявления самого факта загрязнения, а не для помощи в поиске их источников, - сказал ТАСС Костарев. - У нас чуть больше десятка постов мониторинга, на большей части которых сбор проб происходит вручную всего несколько раз в сутки".

Он подчеркнул, что для успешного поиска загрязнителя нужно иметь значительно более широкую сеть постов, ведущих в автоматическом режиме постоянный сбор данных о загрязнении. В этом случае, анализируя силу и направление ветра, концентрации веществ на разных постах, можно будет значительно точнее устанавливать источники выбросов.

О проблеме экологии в Омске

Жители Омска в июне 2021 года во время прямой линии с Владимиром Путиным пожаловались, что не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа, отметила, что Омск занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены деятельностью промышленности. Она подчеркнула, что проблемы экологии в Сибири необходимо решать ускоренными темпами, так как эти вопросы входят в тройку самых острых для жителей Сибирского федерального округа.