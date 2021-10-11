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СК РФ возбудил дело о ранении жителя юго-востока Украины при обстреле военными

По данным ведомства, это произошло 9 октября

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту ранения мирного жителя юго-востока Украины при обстреле украинскими военными жилых домов, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 9 октября украинские военнослужащие произвели прицельный обстрел из стрелкового вооружения жилых домов по улице Ленина в поселке Александровка Петровского района города Донецка. "В результате не участвующий в вооруженном конфликте 62-летний мужчина получил ранение. По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - сообщили в СК.

Следствием устанавливаются должностные лица, причастные к преступлению.

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