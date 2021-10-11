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СМИ: сайт крупнейшего профсоюза Италии подвергся кибератакам

По данным агентства ANSA, IP-адреса, с которых совершена кибератака, относятся к Германии, Китаю и США

РИМ, 11 октября. /ТАСС/. Сайт Всеобщей итальянской конфедерации труда, крупнейшего и старейшего итальянского профсоюза, подвергся утром в понедельник DDoS-атаке. Об этом в понедельник сообщило агентство ANSA.

Отмечается, что кибернападения продолжаются с субботы, когда во время манифестации против ковид-сертификатов агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание штаб-квартиры профсоюза и устроили там погром. IP-адреса, с которых совершена кибератака, относятся к Германии, Китаю и США, отмечает ANSA.

С осуждением произошедшего 9 октября выступили все представители высшего руководства страны, а также политических партий. В понедельник премьер-министр Марио Драги побывал в знак солидарности в штаб-квартире профсоюза, который не стал возражать против решения правительства о ковид-сертификате для трудящихся.

По данным канала Rai News 24, в ближайшие дни в МВД состоится специальное заседание для оценки ситуации и выработки мер по укреплению безопасности, особенно в преддверии саммита глав государств и правительства Группы двадцати, который запланирован на конец месяца.

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