Офицер ВС РФ установил мировой рекорд на перекладине

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Капитан ВС РФ Денис Яковлев установил мировой рекорд в комплексном силовом упражнении (КСУ) на гимнастической перекладине и попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Преподаватель Омского кадетского военного корпуса капитан Денис Яковлев установил новый мировой рекорд в комплексном силовом упражнении на гимнастической перекладине и будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, Яковлев выполнил 255 циклов КСУ в одной попытке без отрыва рук, проведя на перекладине почти три часа.

"Рекорд зарегистрировал специально приглашенный официальный представитель Книги рекордов Гиннесса в России, главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов", - подчеркнули в Минобороны.

Комплексное силовое упражнение на гимнастической перекладине выполняется из исходного положения - вис на перекладине. После чего выполняются четыре упражнения одного цикла, включающие в себя выход силой, подтягивание, поднос ног к перекладине и подъем переворотом. Выполнение комплекса упражнений продолжается в одной последовательности до достижения максимального количества циклов, не спрыгивая с перекладины и не отрывая рук. Время выполнения комплексного силового упражнения не ограничено.