В Италии задержали россиянку по подозрению в кибермошенничестве

РИМ, 11 октября. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Генуе подтвердило в понедельник факт задержания в Италии россиянки по подозрению в кибермошенничестве.

"Задержанная является гражданкой РФ. На данный момент она подписала письменный отказ от общения с какими-либо официальными представителями. Тем не менее мы выясняем все обстоятельства дела", - сообщила корреспонденту ТАСС генеральный консул Мария Ведринская.

В понедельник агентство ANSA сообщило, что 40-летняя гражданка РФ была задержана сотрудниками почтовой полиции по подозрению в принадлежности к преступной организации, занимавшейся кибермошенничеством и отмыванием денег. Итальянские СМИ указывают, что у женщины двое несовершеннолетних детей.