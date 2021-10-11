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В Италии задержали россиянку по подозрению в кибермошенничестве

Генконсульство РФ выясняет все обстоятельства дела

РИМ, 11 октября. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Генуе подтвердило в понедельник факт задержания в Италии россиянки по подозрению в кибермошенничестве.

"Задержанная является гражданкой РФ. На данный момент она подписала письменный отказ от общения с какими-либо официальными представителями. Тем не менее мы выясняем все обстоятельства дела", - сообщила корреспонденту ТАСС генеральный консул Мария Ведринская.

В понедельник агентство ANSA сообщило, что 40-летняя гражданка РФ была задержана сотрудниками почтовой полиции по подозрению в принадлежности к преступной организации, занимавшейся кибермошенничеством и отмыванием денег. Итальянские СМИ указывают, что у женщины двое несовершеннолетних детей.

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