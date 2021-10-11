В Мосгордуме предложили расширить транспортные льготы для многодетных семей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Члены фракции "Единая Россия" Московской городской думы планируют внести в столичный парламент ряд законопроектов, направленных на дополнительные гарантии многодетным семьям, поддержку молодежи в различных сферах деятельности, а также соцподдержку столичных пожарных и спасателей. Об этом сообщил в понедельник на своей официальной странице в Вконтакте председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Мы предлагаем предоставить право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта обоим родителям в многодетной семье и установить, что право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского и пригородного железнодорожного транспорта имеют дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет", - написал Шапошников.

Также он отметил, что столичный закон о молодежи от 2009 года морально устарел. При этом в декабре прошлого года был принят федеральный закон о молодежной политике в РФ.

"Чтобы идти в ногу со временем разработали новый законопроект, который позволит создать комплексную систему социальной защиты и поддержки молодежи. Речь идет о выплатах пособий студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, льготах для учащихся в культурных и спортивных учреждениях города, трудоустройстве, содействии в предпринимательской деятельности, грантах для талантливой молодежи, дополнительных пособиях в связи с рождением ребенка для молодой семьи", - пояснил Шапошников.

Кроме того, по его словам, члены фракции "Единая Россия" в Мосгордуме считают необходимым установить меры соцподдержки для столичных пожарных и спасателей.

"Несмотря на то, что их деятельность связана с ежедневным риском, право на досрочное назначение им страховой пенсии по старости федеральным законодательством не установлено. Мы предлагаем установить в качестве дополнительной меры соцподдержки ежемесячную социальную выплату пожарным и спасателям Москвы по достижении установленного возраста и при наличии соответствующего стажа", - заключил Шапошников, подчеркнув, что в ближайшее время в столичный парламент будут внесены соответствующие законопроекты.