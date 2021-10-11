В России создали комитет по онкологическим заболеваниям при ВИЧ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Ассоциация онкологов России (АОР) создала специальный комитет, занимающийся проблемами онкобольных с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологи Минздрава РФ.

"Для объединения усилий специалистов в области онкологии и инфекционных заболеваний по инициативе президента Ассоциации онкологов России академика РАН Андрея Каприна в АОР создан специальный комитет, занимающийся проблемами онкологических больных с ВИЧ-инфекцией", - рассказали в пресс-службе.

Возглавила комитет заведующая отделом лекарственного лечения злокачественных новообразований филиала НМИЦ радиологии, Медицинского радиологического научного центра имени А. М. Цыба Наталья Фалалеева. Отмечается, что комитет будет заниматься анализом клинического опыта, разработкой и внедрением клинических рекомендаций, обеспечением экспертной и практической поддержки врачей, сталкивающихся с подобными клиническими ситуациями в своей практики, междисциплинарным взаимодействием онкологов, инфекционистов, гематологов, фтизиатров, морфологов и других специалистов.

По данным НМИЦ радиологии, в настоящее время в РФ проживает около 1,3 млн человек с ВИЧ-инфекцией. Там добавили, что злокачественные образования выходят на лидирующие позиции среди причин смерти данной группы пациентов.