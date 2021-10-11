Курские власти увеличили обязательную вакцинацию сотрудников компаний сферы услуг до 80%

КУРСК, 11 октября. /ТАСС/. Количество сотрудников компаний сферы услуг в Курской области, которые должны сделать прививку от коронавируса, увеличили с 70 до 80% от общего числа. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона Олега Климушина опубликовано в понедельник.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе поездки в Курскую область 8 октября назвал недостаточными темпы вакцинации от коронавирусной инфекции регионе и призвал губернатора Романа Старовойта активнее работать с населением. По данным властей региона, ежедневно в Курской области вакцинируют около 150 человек, для оптимального охвата вакцинацией каждый день прививки должны получать порядка 4 тыс. жителей региона.

"В срок до 01.11.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом, в срок до 01.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников", - сообщается в документе.

Власти Курской области обязали провести вакцинацию не менее 70% сотрудников заведений общепита, предприятий торговли, транспорта, ЖКХ и энергетики, фитнес-клубов, почты, МФЦ в июне 2021 года. В новой редакции постановления сферы занятости сотрудников, большая часть которых должна будет вакцинироваться от коронавируса, осталась прежней. Это работники торговли, общепита, здравоохранения, транспорта, социального обслуживания, салонов красоты, фитнес-клубов, объектов ЖКХ и энергетики, гостиниц, почты, клиентских отделений финансовых организаций, музеев, библиотек, театров, концертных залов, детских развлекательных центров, игровых комнат для детей.

С начала пандемии в Курской области выявили 60 197 случаев заражения коронавирусом, 1 507 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей, с 11 октября введен QR-код для посещения многолюдных общественных мест.