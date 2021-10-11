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Пятизвездочный отель под управлением южнокорейского оператора построят в Сочи

Почти половина всех инвестиционных проектов туристской отрасли реализуется именно в Краснодарском крае

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Пятизвездочный гостиничный комплекс будет построен в районе парка "Ривьера" в Сочи. В проект инвестирует гостиничный оператор из Южной Кореи Hotel Lotte Co, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Подписано соглашение о строительстве гостиничного комплекса "Lotte Hotel Sochi" под управлением южнокорейского гостиничного оператора Hotel Lotte Co. <…> В рамках соглашения в районе парка "Ривьера" центральной части Сочи планируется построить гостиничный комплекс категории "5 звезд" на 310 номеров с открытыми бассейнами, рестораном и лобби-баром, салоном красоты, конгресс-центром для проведения мероприятий и паркингом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день оператор управляет 33 отелями класса "Люкс" в Южной Корее, Вьетнаме, Узбекистане, Мьянме и США. Сочи станет пятым городом присутствия компании в России. Соглашение подписали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, глава администрации Сочи Алексей Копайгородский, директор компании "Метрополис" Анна Невзорова и генеральный директор компании "Лотте Рус" Тэ Хон Ким.

"Реализация проекта позволит в большей мере удовлетворить растущие потребности туристов в качественном и комфортном отдыхе, создаст здоровую конкуренцию и стимул для развития гостиничного бизнеса, а также будет способствовать формированию позитивного имиджа Сочи и Краснодарского края в целом", - отметил Руппель, слова которого привели в пресс-службе.

По словам вице-губернатора, почти половина всех инвестиционных проектов туристской отрасли реализуется именно в Краснодарском крае. В активной стадии находятся 64 соглашения на общую сумму более 123 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать свыше 11 тыс. новых рабочих мест.

Теги
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