Турмаршрут по историческим местам Нарьян-Мара разработали в Ненецком АО

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Новый туристический маршрут по историческим местам Нарьян-Мара и домам с оригинальными названиями разработали в Ненецком автономном округе (НАО), сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Маршрут пролегает по окружной столице с посещением исторических мест города и прогулкой вдоль домов с "народными" названиями. Протяженность маршрута - три километра, на его преодоление потребуется около 1,5 часов. Проект разработан Центром развития бизнеса НАО совместно с участниками туристско-рекреационного кластера", - говорится в сообщении.

Маршрут включает в себя 23 объекта: достопримечательности города и дома с народными названиями - "Титаник", "Красная шапочка", "Китайская стена", "Бутерброд" и другие. В основном они названы так из-за внешнего вида. "В нашем городе домам дают свои имена. Это удобнее, чем пользоваться адресами", - написал в своем телеграм-канале глава НАО Юрий Бездудный. Идея маршрута в том, чтобы обыграть названия домов с помощью граффити, арт-объектов, информационных стендов.

Маршрут также включает технические сооружения, из которых сделали арт-объекты. На постройки нанесли граффити с портретами выдающихся уроженцев НАО - поэта и художника Прокопия Явтысого, художника Тыко Вылки, поэта Алексея Пичкова и писателя Василия Ледкова. На центральной площади Нарьян-Мара - площади Ленина - установлена карта со всеми объектами. В дальнейшем маршрут планируется дополнять.