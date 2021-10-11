СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор не согласовал проведение Крымского марафона, запланированного на 17 октября в Евпатории. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Проведение Крымского марафона не согласовано из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

В опубликованном на сайте со ссылкой на Роспотребнадзор документе сказано, что "эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной, без тенденции к стабилизации".

"Индикативные показатели не позволяют проводить на территории республики массовые мероприятия с заявленной численностью 500 и более человек", - говорится в тексте документа.

Ежесуточный показатель заболеваемости коронавирусом в Крыму в понедельник вновь обновил максимум с начала пандемии, за прошедшие сутки в республике зафиксировали 526 случаев заражения. Всего с начала пандемии в регионе заразились более 84 тыс. человек, выздоровели более 71 тыс. человек, умерли свыше 2,6 тыс. больных.

Президент РФ Владимир Путин в 2019 году дал поручение властям республики о необходимости проведения ежегодного Крымского марафона. В октябре 2020 года власти полуострова по той же причине перенесли на неопределенный срок проведение всероссийского забега.