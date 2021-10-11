Более 35 тыс. человек в Татарстане привились после сообщения о введении QR-кодов

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Более 35 тыс. человек в Татарстане пошли на вакцинацию от коронавируса за три дня после сообщения о введении QR-кодов. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина.

По данным местного Минздрава, 9 октября в регионе прирост вакцинированных первым компонентом составил 10,3 тыс., 10 октября - 11,4 тыс., 11 октября - 14,1 тыс.

"Мы видим рост с учетом того, что у нас была ежедневная вакцинация на уровне 2-3 тыс. человек перед тем, как мы ввели ограничения", - сказала Патяшина.

Вечером 7 октября было объявлено, что на территории Татарстана с 11 октября будут введены новые ограничения из-за ухудшения эпидемической обстановки. В частности, начал действовать режим обязательной изоляции лиц старше 65 лет, не привитых от COVID-19 или не перенесших болезнь в течение последних шести месяцев, система QR-кодов и удаленный режим работы для определенной категории граждан.

Также с 11 октября в Татарстане вступило в силу постановление от республиканского управления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации определенных категорий граждан.