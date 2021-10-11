Эксперт считает необходимым создать Институт Кавказа в СКФО

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Институт Кавказа следует создать в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) готов стать его площадкой, сообщила в понедельник заведующая кафедрой истории России СКФУ, профессор, и. о. директора Гуманитарного института Марина Колесникова.

"Все-таки необходимо создавать Институт Кавказа. Мы готовы стать площадкой: и научной, и экспертной, у нас есть опыт создания учебников. <…> Конечно, эта работа должна осуществляться профессиональными историками с учетом мнения учителей, педагогов", - сказала Колесникова на финальном очном этапе проекта "Школа Кавказоведения", который открылся в понедельник в Пятигорске.

Она отметила, что только объединенными усилиями можно написать пособия, монографии, книги, основанные на исторических источниках, следуя исторической правде.

В свою очередь помощник полномочного представителя президента России в СКФО Сергей Стариков сказал журналистам, что сначала необходимо обсудить идею создания такого института. "Идея хорошая, вопрос как обычно упирается в финансирование, а также на какой базе делать этот институт, давайте обсуждать", - добавил помощник полпреда.

Заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков сообщил журналистам, что Институт Кавказа можно создать между несколькими федеральными вузами. "Идея отличная, учитывая то, что сейчас для создания института не обязательно, чтобы это было какое-то здание и юридическая форма. Институт может быть междисциплинарным, межведомственным, он может быть просто виртуальным по своей сути, но не по содержанию. Он может находиться между несколькими федеральными вузами, образовательными площадками, институтами РАН, между такими корпорациями развития как "Агентство стратегических инициатив", "Россия - страна возможностей", - сказал Сериков.

По его словам, также можно создать такой институт на базе нескольких ежегодных больших мероприятий. "Конечно, можно найти здание, нанять людей, но не всегда это будет эффективно и результативно. В этом направлении можно и нужно двигаться. СКФУ уже активно работает, создавая лаборатории, ЮФУ создают институты регионоведения. Я думаю, что два этих вуза могут стать площадкой для движения вперед", - добавил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

О проекте

Проект "Школа Кавказоведения" реализуется Фондом региональных исследований "Страна", направлен на подготовку молодых аналитиков Кавказа и поддержан Фондом президентских грантов, полномочными представительствами президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформой "Россия - страна возможностей".