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Пандемия COVID-19

В кожном диспансере Северной Осетии развернут 120 коек для больных с коронавирусом

Всего в стационарах республики с коронавирусом находятся 997 пациентов

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Дополнительные 120 коек развернут в кожном диспансере Северной Осетии для приема больных с новой коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В кожно-венерологическом диспансере республики будет развернуто до конца дня 120 коек для больных коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

По данным Роспотребнадзора в республике, заболеваемость ковидом в Северной Осетии за прошлую неделю увеличилась на 19%. Рост госпитализаций в клиники - на 30%.

Всего в стационарах республики с коронавирусом находятся 997 пациентов.

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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