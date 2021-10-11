В кожном диспансере Северной Осетии развернут 120 коек для больных с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Дополнительные 120 коек развернут в кожном диспансере Северной Осетии для приема больных с новой коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"В кожно-венерологическом диспансере республики будет развернуто до конца дня 120 коек для больных коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

По данным Роспотребнадзора в республике, заболеваемость ковидом в Северной Осетии за прошлую неделю увеличилась на 19%. Рост госпитализаций в клиники - на 30%.

Всего в стационарах республики с коронавирусом находятся 997 пациентов.