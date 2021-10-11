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МЧС подготовило законопроект по работе системы "Безопасный город"

Среди задач системы в законопроекте значатся, в частности, повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка, безопасности среды жизнедеятельности, профилактика, предупреждение и ликвидация угроз

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. МЧС подготовило и выпустило текст проекта федерального закона о системе "Безопасный город". Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Настоящий федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы в области создания и функционирования единой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды жизнедеятельности "Безопасный город", - говорится в тексте проекта.

Среди задач системы в законопроекте значится повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка, безопасности среды жизнедеятельности, профилактика, предупреждение и ликвидация угроз, безопасность муниципальной (коммунальной) инфраструктуры, транспорта и экологическая безопасность. Кроме того, система должна обеспечить обмен информацией между заинтересованными органами власти.

Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2022 года.

АПК "Безопасный город" входит в государственную программу "Защита населения и территорий от ЧС". Технические требования к нему были сформированы в 2014 году. Планировалось, что он заработает по всей России в 2017 году, но по различным причинам этого не произошло.

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