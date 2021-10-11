Кипр изменил эпидемический статус семи стран. Россия осталась в красной зоне

НИКОСИЯ, 11 октября. /ТАСС/. Власти Республики Кипр объявили об изменении с предстоящего четверга эпидемического статуса семи государств, оставив при этом РФ в красной зоне, откуда невакцинированным пассажирам следует приезжать на остров с двумя диагностическими тестами. Произведенные изменения внесены в новый недельный реестр деления стран на категории, который был опубликован в понедельник кипрским Минздравом.

В этом списке повышен статус четырех стран. Так, Лихтенштейн, Кувейт и ОАЭ переведены из оранжевой зоны, предполагающей прохождение одного теста в течение 72 часов перед вылетом на Кипр, в зеленую, откуда диагностические анализы не требуются вовсе. В свою очередь Люксембург из двухтестовой красной категории перешел в однотестовую оранжевую.

Статус еще трех стран претерпел понижение: Австралия и Чехия поменяли зеленую зону на оранжевую, а Словакия - оранжевую на красную.

После внесенных изменений в зеленой категории числятся шесть стран, в оранжевой - 25, в красной - 28 государств. Все остальные страны составляют серую зону, откуда на Кипр разрешается приезжать только по специальному разрешению с условием последующего пребывания в двухнедельном карантине. Правда, последний можно сократить до одной недели, если сдать по ее истечении за свой счет диагностический тест, который покажет отрицательную реакцию на коронавирус.

Обнародованный сегодня новый реестр деления стран на категории будет действовать в период с 14 по 20 октября.

Во всех недельных реестрах изменения в классификации стран Европейского союза и Европейской экономической зоны власти острова производят на основании решений Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), а остальных стран - в соответствии с оценкой, вынесенной отделом эпидемического мониторинга кипрского Минздрава.