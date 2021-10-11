На Украине будут необходимы ковид-сертификаты для поездок между областями

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Украины с 21 октября введет требование предъявлять ковид-сертификаты для всех граждан, которые перемещаются между областями страны. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минздрава.

"С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены только при наличии у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров ковид-сертификатов или отрицательного результата тестирования на COVID-19", - сказано в сообщении.

Одновременно пресс-служба офиса президента сообщила, что правительство обсуждает ограничение посещения мест общественного питания и поездок на транспорте невакцинированных от ковида украинцев. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что в настоящий момент среди госпитализированных с COVID-19 около 97% - невакцинированные. "Это и является подтверждением эффективности вакцинации", - отметил министр.

По данным, которые ранее обнародовал премьер-министр Денис Шмыгаль, за прошлую неделю в стране зафиксировано 90 079 новых случаев коронавируса, тогда как неделей ранее выявлено 64 606 случаев. "Таким образом, динамика роста сохраняется", - констатировал тогда он.