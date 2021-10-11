Начался набор волонтеров на чемпионат России по фигурному катанию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Набор волонтеров на чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет 21-26 декабря в Петербурге, официально объявлен. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

"Регистрация кандидатов проходит в группе социальной сети "ВКонтакте" - "Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга". Стать волонтером может абсолютно любой человек, достигший 16 лет", - говорится в сообщении.

Во время проведения чемпионата будет задействовано 200 добровольцев по 10 функциональным направлениям: встреча спортсменов, тренеров и судей, транспорт, входная группа во дворце спорта "Юбилейный", сервисы для зрителей, билетная программа, протокол, маркетинг, медицина, спорт, технология.

Уточняется, что кандидат в волонтеры должен будет предоставить один из документов: QR-код о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19, QR-код о перенесенной коронавирусной инфекции или QR-код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за три дня до мероприятия.

Заявочной кампанией, рекрутингом и координацией волонтеров занимается Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга, который занимался подготовкой команды городских волонтеров Кубка конфедераций 2017 года, чемпионата мира по футболу 2018 года и Евро-2020.