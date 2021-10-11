Новую школу на 500 мест построят в Баксанском районе КБР вместо здания 1937 года

НАЛЬЧИК, 11 октября. /ТАСС/. Строительство новой школы на 500 человек началось в сельском поселении Куба Баксанского района Кабардино-Балкарии, стоимость работ - около 500 млн рублей. Она будет построена по нацпроекту и заменит школу 1937 года постройки, рассказали журналистам в пресс-службе администрации района.

"В рамках национального проекта "Образование" началось строительство новой школы на 500 человек. <...> Сумма финансирования составляет около 500 млн руб.", - сообщили в администрации.

Решение о строительстве новой школы было принято взамен существующей школы №1, которая была построена в 1937 году. Из-за ветхого состояния часть здания признана аварийной, полноценное функционирование не представляется возможным.

Идет работа по подготовке котлована будущего здания новой школы. Согласно проекту, общая площадь застройки составит более 4 тыс. кв. м. Здание будет двухэтажным площадью 9 854 кв. м. "О новой школе мечтает практически все село. Очень рады началу строительства", - сказал директор школы №1 Леонид Афаунов.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.