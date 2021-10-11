В ВОЗ напомнили о негативных последствиях изменения климата для здоровья

ЖЕНЕВА, 11 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что на предстоящей в Глазго 31 октября - 12 ноября 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) будут приняты решения, которые позволят удержать потепление на Земле в пределах полутора градусов Цельсия. Об этом говорится в опубликованном в Женеве в понедельник докладе ВОЗ, авторы которого напомнили о негативных последствиях изменения климата для здоровья людей.

"Изменение климата представляет собой единственную крупнейшую опасность для здоровья, с которой сталкивается человечество", - отмечается в докладе. Подчеркивается, что "климатический кризис угрожает свести на нет достигнутый за последние 50 лет прогресс в развитии, глобальном здравоохранении и снижении бедности". В ВОЗ пояснили, что изменение климата "уже влияет на здоровье людей". В частности, экстремальные погодные явления, такие как волны тепла, бури и вызванные обильными осадками паводки, приводят к росту смертности и заболеваемости. В этой связи эксперты призвали государства "защитить граждан от усиливающегося изменения климата", предприняв необходимые действия в сфере энергетики, транспорта и охраны природы.

"ВОЗ призывает все страны предпринять на СОР26 решительные действия по ограничению глобального потепления 1,5 градусами Цельсия", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. В свою очередь директор департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра напомнила, что сокращение загрязнения воздуха может привести к снижению на 80% вызванной таким загрязнением смертности, а переход на рекомендованную ВОЗ диету позволил бы спасать ежегодно к 2050 году 5,1 млн человек от преждевременной смерти.

В докладе изложены 10 рекомендаций странам в преддверии СОР26, среди которых призывы к созданию "энергетических систем, которые защищают и улучшают климат и здоровье", а также к "восстановлению природы как основы для здоровья".

ВОЗ информировала в понедельник также об открытом письме, с которым обратились к участникам сессии в Глазго 300 организаций, представляющих около 45 млн работников здравоохранения из разных стран. В этом послании содержится призыв к лидерам государств "предотвратить грозящую здравоохранению катастрофу, ограничив глобальное потепление 1,5 градусами".

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах полутора градусов.