В регионах УФО за неделю развернули более 2,3 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Более 2,3 тыс. коек для пациентов с коронавирусом развернули в регионах Уральского федерального округа (УрФО) за минувшую неделю, сообщается на сайте полпреда президента в УФО.

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах Уральского федерального округа по-прежнему напряженная. Загруженность коечного фонда - 94%. За минувшую неделю в УФО было развернуто 2 388 новых коек", - говорится в сообщении.

В полпредстве также отметили увеличение числа вакцинаций. "За прошедшие семь дней в УФО первым компонентом привили более 20 тыс. человек. Оба компонента вакцины на сегодняшний день получили 3,5 млн жителей УрФО. Это 62% от планового значения (план - вакцинация 60% от взрослого населения)", - сообщили в полпредстве.

Активнее всего прививочная кампания проводится в Тюменской области (курс вакцинации прошли 82% жителей от плана), в Югре (оба компонента вакцины получили 73% жителей от плана) и на Ямале (полностью привит 71% жителей от плана). В Курганской области обе прививки поставили 60% жителей, в Свердловской - 57%, в Челябинской - 54% от плановых значений.