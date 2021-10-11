Более 81% сотрудников администрации губернатора Петербурга вакцинированы от COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Численность сотрудников администрации губернатора Санкт-Петербурга, привитых или переболевших новой коронавирусной инфекцией, достигла 81,5%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Петербурга.

"По администрации губернатора Санкт-Петербурга необходимый показатель достигнут - 81,5% Он также достигнут по всей системе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга - 81,02%", - рассказали в пресс-службе.

Задачу по вакцинации к 1 октября 80% сотрудников исполнительных органов государственной власти, госучреждений и государственных унитарных предприятий Петербурга губернатор Александр Беглов поставил в конце июля в обновленном постановлении по противодействию распространению коронавируса. В постановлении говорится, что необходимо обеспечивать на постоянной основе наличие у не менее 80% сотрудников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины, QR-кода с информацией о получении второго компонента или однокомпонентной вакцины, либо с подтверждением того, что сотрудник перенес коронавирусную инфекцию не более шести календарных месяцев назад. Такое же требование предъявляется к предприятиям сферы услуг.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом более 1,5 млн человек, более 1,7 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 174 пункта вакцинации на базе медицинских организаций, запас вакцины составляет 899 012 доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 647 623 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 595 735 человек, умерли 22 509. За последние сутки в городе выявили 2 931 случай заражения.