В Пятигорске международная встреча интеллектуалов собрала около 70 участников

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Восьмая международная встреча интеллектуалов собрала в понедельник в Пятигорске (Ставропольский край) около 70 участников из России, Австрии, Швеции и США. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Пятигорского государственного университета (ПГУ).

"Одиннадцатого октября Международный институт развития научного сотрудничества (МИРНаС), Институт востоковедения Российской академии наук, Российский совет по международным делам, Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и ПГУ провели VIII международную встречу интеллектуалов "2020-е: мир, регионы, риски". Традиционная встреча во второй раз проходит в России, впервые - в Пятигорском государственном университете", - говорится в сообщении. В пресс-службе ТАСС уточнили, что встреча собрала порядка 70 человек.

Отмечается, что на встрече выступили эксперты из разных городов России, Австрии, Турции, Швеции, США. Работа велась на двух языках - русском и английском - и транслировалась на весь мир. Ранее мероприятие проводилось в Турции, Казахстане, Киргизии, Испании.

В частности, по информации ПГУ, участники обсуждали вопросы общего кризиса международного права, формирование многополярности, влияние коронавируса на политику и экономику. Кроме того, говорили о региональных проблемах Китая, Ближнего Востока, Центральной Азии и Афганистана, а также о рисках и уязвимости современного мира.

"Избранная тематика встречи является интересной и важной, такие международные встречи отвечают целевому направлению деятельности Пятигорского государственного университета как университета, открывающего и преобразующего мир", - сказал на встрече ректор ПГУ, вице-президент Российского союза ректоров Александр Горбунов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, Международные встречи интеллектуалов, в ходе которых обсуждаются актуальные вопросы глобальной повестки, в том числе проблемы и перспективы российско-турецких отношений, взаимодействие на пространстве Большой Евразии, процессы политической трансформации, полноценно проходят с 2014 года.