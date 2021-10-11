Ульяновские власти планируют привлечь студентов медколледжей к работе в поликлиниках

УЛЬЯНОВСК, 11 октября. /ТАСС/. Студенты медколледжей Ульяновской области будут работать в поликлиниках, чтобы разгрузить врачей в период пандемии. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Мы привлекли к работе в поликлиниках медиков специализированных учреждений. С сегодняшнего дня в наиболее загруженные поликлиники направлены врачи из Центра СПИД, противотуберкулезного и врачебно-физкультурного диспансеров, Центра специализированных видов медицинской помощи. Также помощь оказывают ординаторы, автоволонтеры и добровольцы. Кроме того, мы планируем привлечь студентов медколледжей", - приводятся в сообщении слова главы регионального министерства здравоохранения Александра Гашкова.

По его словам, на данный момент в регионе высокая потребность в волонтерах для доставки лекарственных препаратов больным, для работы в контактных центрах поликлиник и на входе в них. Он также призвал жителей Ульяновской области старше 18 лет подключиться к этой работе.

По данным Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, в регионе сохраняется рост заболеваемости коронавирусом. За сутки подтверждено 352 новых случая инфекции. Рост за неделю составил 6,6%. В тяжелой форме болеют 3% пациентов, умерли - 3,13%. Показатель заболеваемости в регионе составляет - 28,5, это в 1,5 раза выше общероссийского.