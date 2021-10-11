В Нижегородской области начали оформлять через МФЦ мультипассы для всех офлайн-мероприятий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Жители Нижегородской области получили возможность оформления через МФЦ универсального мультипасса для посещения массовых мероприятий в офлайн-формате, сообщила пресс-служба правительства региона.

Мультипасс представляет собой карточку (бейдж) в цифровом и в пластиковом виде. Документ действует на территории региона в период противоэпидемических ограничений в связи с коронавирусом.

"Жители Нижегородской области теперь могут получить универсальный документ для посещения массовых мероприятий - "Мультипасс 800" - в офлайн-формате во всех отделениях многофункциональных центров Нижегородской области", - сказано в сообщении.

Для оформления необходимо прийти в МФЦ с документом, удостоверяющим личность, и подать заявление, приложив сертификат с QR-кодом с портала "Госуслуги" о прививке от ковида или о перенесенном заболевании. Также необходимо указать СНИЛС и номер телефона, к которому будет привязан мультипасс. По распоряжению губернатора, с 6 октября допуск на массовые мероприятия осуществляется в регионе при предъявлении QR-кода или активированного универсального документа посетителя мероприятий - мультипасса, подтверждающего ковид-безопасность его владельца.