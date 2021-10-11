Режим повышенной готовности в Севастополе продлен до 1 декабря из-за коронавируса

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, действующий в Севастополе из-за пандемии коронавируса, решено продлить до 1 декабря 2021 года из-за осложнения эпидемиологической обстановки, сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании оперативного штаба.

Ситуация с инфекцией начала осложняться с середины сентября. В понедельник в городе зафиксирован новый суточный максимум - выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусом.

"Предлагаю зафиксировать, что продлеваем [режим повышенной готовности] до 1 декабря 2021 года", - сказал Развожаев. Он уточнил, что ранее режим продлевался до 31 октября.

По данным правительства, всего с начала пандемии в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 32 929 человек. К настоящему времени выздоровели 29 149 человек, 1 163 умерли.