DPA: на германо-польской границе задержали около 400 нелегальных мигрантов

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии сообщили о росте нелегальной миграции из Ирака, Сирии и других стран через Белоруссию на территорию Германии. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на федеральную полицию.

По его информации, только в федеральной земле Бранденбург на германо-польской границе за минувшие выходные было зарегистрировано 392 мигранта, что стало новым максимумом. На прошлой неделе данный показатель составлял 251. Всего с начала года до вечера воскресенья, как пишет DPA, на территорию ФРГ прибыли 2 603 нелегальных мигранта, причем 810 из них - за неделю с 4 по 10 октября. В основном речь идет о лицах из Ирака, Сирии, Ирана и Йемена. Их маршрут пролегает через Белоруссию, Литву и Польшу.

Ранее представитель МВД ФРГ подтвердил, что в ведомстве ведется расследование случаев перевозки нелегальных мигрантов в Германию через Белоруссию и Польшу. По его словам, на территории Германии расследование направлено в том числе против возможных организаторов и тех, кто стоит за этим. При этом в МВД ФРГ уточнили, что расследованием занимаются земельные органы юстиции и местные прокуратуры.

По оценке федеральной полиции ФРГ, с начала августа текущего года через Белоруссию в Германию (через территорию Польши) нелегально добрались почти 4 тыс. иностранцев, из них только за первую неделю октября - 1 183. Речь идет, прежде всего, о сирийцах и иракцах. Как пишет BILD am Sonntag, мигранты вылетают в Белоруссию из аэропортов Багдада и Эрбиля (Ирак), Дубая (ОАЭ), Бейрута (Ливан), Аммана (Иордания), Стамбула (Турция) и с середины сентября по белорусской студенческой визе из Дамаска (Сирия). По прибытии в Минск пограничники или милиция якобы доставляют их к польской границе. За помощь в незаконном пересечении границ ЕС они платят белорусской стороне около €4 тыс., утверждает газета.

В конце мая Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в Литву, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. Власти Польши ранее приняли решение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами.