В Севастополе в театры, музеи и кафе будут пускать по QR-коду или ПЦР-тесту

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Власти Севастополя ужесточили меры нахождения в общественных местах - теперь попасть в кафе, спортзалы, объекты культуры и даже на экскурсии возможно только при наличии справки о вакцинации или высоком титре антител, либо со справкой об отрицательном результате ПЦР-теста. Ограничения вступят в силу с 15 октября, сообщил губернатор Михаил Развожаев в понедельник на заседании оперативного штаба.

Турпоток в Севастополь в осенне-зимний сезон составляют люди, которые намерены посетить объекты культуры, мемориалы и музеи, на эту категорию ориентирована вся турсфера города в это время года. Однако ситуация с инфекцией начала осложняться с середины сентября. В понедельник в городе зафиксирован новый суточный максимум - выявлено 247 новых случаев заражения коронавирусом.

"Обеспечить доступ <…> совершеннолетних посетителей только при наличии сертификата о вакцинации (то есть фактически QR-кода, который на "Госуслугах" можно распечатать), справки об отрицательных результатах ПЦР-теста (срок действия - семь дней) или справки на наличие антител", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что речь идет о возможности посетить рестораны, столовые, кафе, фудкорты, бары, закусочные и другие организации общественного питания; салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные и спа-салоны, а также бани, сауны, общественные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта. Эти же ограничения распространяются на организации досуга граждан, в том числе в кинотеатры и театры, где и так заполняемость зала не должна превышать 50%, и музеи, пешеходные и автобусные экскурсии.

Кроме того, для организаций, работающих с людьми (пассажирские перевозки и автозаправки, санатории и гостиницы, предприятия торговли и другие), ужесточаются требования, касающиеся доли привитых сотрудников. "Либо 80% вакцинированы [от общего числа сотрудников предприятия], либо, если не вакцинированы, но работодатель считает необходимым для них находиться на рабочем месте, обеспечить тестирование раз в семь дней <...> за счет работодателя или за счет работника - решение принимает руководитель предприятия, <…> либо дистанционная работа", - пояснил губернатор.

"Предлагаю решения штаба утвердить и с 15 октября, дав три дня на подготовку, <...> с пятницы основные меры [ввести], с понедельника [начинаются] школьные каникулы", - добавил Развожаев. Возражений от членов правительства не поступило, решение штаб принял.

По данным правительства, всего с начала пандемии в Севастополе заразились новой коронавирусной инфекцией 32 929 человек. К настоящему времени выздоровели 29 149 человек, 1 163 умерли.